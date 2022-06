Asse is werken aan Brusselsesteenweg beu: “Een half jaar vertraging gaat er toch wat over”

De gewestweg Brusselsesteenweg in Asse wordt heraangelegd over een astand van ruim twee kilometer. De werken zijn gestart in september 2020 en zouden normaal de komende weken afgerond moeten worden. Maar niets is minder waar. “Bij grote werken zijn er altijd wat vertragingen, maar we merken dat de werken toch wel grote vertragingen oplopen. Voor inwoners, handelaars en passanten is de situatie moeilijk om te verteren. Ze zijn de files, omleidingen en onveilige verkeerssituaties voor voetgangers en fietsers beu”, zegt schepen van Openbare Werken Edwin Fabri.

Het gemeentebestuur van Asse heeft zich vaak geërgerd aan de manke communicatie tussen de betrokken partijen. Fabri hoopt dat daar verandering in komt. “Ik heb heel duidelijke afspraken gemaakt met de aannemer en het Agentschap Wegen en Verkeer. Tijdens het bouwverlof moet het verkeer bijvoorbeeld in beide richtingen kunnen rijden. Daardoor zal de verkeersdruk toch enkele weken afnemen”, meent Fabri.

Asse legt nog andere deadlines op. Zo moeten de werken ter hoogte van de scholen in Walfergem klaar zijn tegen het nieuwe schooljaar. “Tot slot hoop ik dat de werken in het voorjaar van 2023 volledig klaar zijn. Een half jaar vertraging op een periode van twee jaar vind ik er wat over, maar het is nu niet anders”, besluit Fabri.