Asse wil sluipverkeer via parkings E40 aanpakken

De gemeente Asse wil het sluipverkeer via de parkings aan de E40 in Groot-Bijgaarden aan banden leggen. De brug over de E40 wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.

Met het oog op de herinrichting van de Ring rond Brussel bracht De Werkvennootschap de voorbije maanden het sluipverkeer in de Vlaamse rand in kaart. Een veel gebruikte sluiproute om de verkeerswisselaar in Groot-Bijgaarden te vermijden loopt via de parkings van de E40.

“Tot 30% van het verkeer op de Vliegwezenlaan in Zellik rijdt via onder meer de Louis De Bondtstraat richting het tankstation en rijdt zo de E40 op richting Gent. Het tankstation wordt eigenlijk gebruikt als op- en afrittencomplex, wat niet kan,” zegt de gemeente Asse.

Om de omliggende straten te vrijwaren van sluipverkeer, werkt Asse aan een oplossing. “In overleg is er beslist om het doorgaand verkeer over de brug onmogelijk te maken en de brug enkel te behouden voor lokaal gebruik van de Texaco-concessie. Hoe dat moet bekijken we met het Agentschap Wegen en Verkeer, dat eigenaar is van de brug,” besluit de gemeente Asse.