Assisenproces moord eigenaar The Pond van start

Voor het Hof van assisen in Leuven is gisteren de jury voor de moordzaak rond Stephane Geens geloot, de uitbater van bistro 'The Pond' in Dilbeek. Stephanie J. en Davy V.V., de daders die Geens met zes kogels om het leven zouden hebben gebracht, staan terecht voor doodslag met voorbedachten rade, én dubbele diefstal.