Assisenvoorzitter beslist: "Glazen boxen zijn in strijd met mensenrechten"

Op het proces rond de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel zullen de verdachten dan toch niet in glazen boxen moeten plaatsnemen. Volgens de voorzitter van het hof van assisen staan de boxen een eerlijk proces in de weg.

Vorige week maandag, tijdens de inleidende zitting in de voormalige NAVO-gebouwen in Evere, waren de glazen boxen het onderwerp van discussie. Enkele advocaten van de verdediging wilden die boxen weg. Volgens hen werden de verdachten op die manier als beesten behandeld, één advocaat maakte zelfs een vergelijking met de Zoo van Antwerpen.

Vandaag besliste de assisenvoorzitter dat de boxen gedemonteerd moeten worden voor de start van het proces op 10 oktober. De kooien zijn in strijd met de Europese conventie voor de rechten van de mens, zegt de voorzitter. Daardoor is een eerlijk proces niet mogelijk. Het is nu afwachten welke veiligheidsmaatregelen in de plaats komen zullen komen.