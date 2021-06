Astrid Stockman betovert Koer1853 met hemelse klanken

Op reservatie en volledig coronaproof verwelkomt het Cultuurcentrum Strombeek elke vrijdag tot eind september een dj, band of theatergezelschap op Koer1853, het zomerterras van het cultuurcentrum. “Alles gaat buiten door, dat is de veiligste manier om cultuur te beleven”, zegt directeur Wim Meert. “Het is zoals het Cultuurcentrum Strombeek zelf: een stukje eigenzinnig en voor elk wat wils. We hebben familieactiviteiten, muziek, theater en comedy, maar wel altijd met een kwinkslag, nieuwe namen en verrassende voorstellingen.”

Astrid Stockman mocht de spits afbijten. Een emotioneel moment voor de sopraan. “Ik had zenuwen voor het optreden, iets wat ik normaal nooit heb. Het was acht maanden geleden dat ik optrad”, aldus Stockmans. “Ik merkte dat het publiek dolenthousiast was. Ik voelde heel veel vreugde, van mezelf en van het publiek. Ontroerend."