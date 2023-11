Atleet Mathis Lievens op weg naar de top: “Opofferingen horen erbij”

Mathis Lievens ontdekte atletiek dankzij zijn buurman die lid was van de atletiekclub in Vilvoorde. Mathis is nu 19 en zijn palmares oogt steeds mooier. “Ik heb al 2 keer deelgenomen aan het EK veldlopen, in Dublin en in Turijn. Afgelopen zomer liep ik de 3000 meter tijdens het Europees kampioenschap voor atleten onder de 20 jaar op de piste in Jeruzalem. Ik liep de finale en werd 10e”, zegt Mathis.

Die prestaties smaken naar meer. “Ik denk dat ik sowieso prof wil worden. Alleen weet ik dat dat super moeilijk is in de atletiek. Er is niet veel geld te verdienen, je kan het niet vergelijken met voetbal. Dus vaak komt dat dan met veel opoffering en met ‘het minimum’ leven zeg maar.”

Ook Casper de broer van Mathis, is een begenadigd hardloper en dat zet Mathis aan het dromen: “Ik denk dat ik niet groot genoeg kan dromen. Als je zoveel opofferingen doet, droom je van de Olympische Spelen. Het zou mooi zijn, moest dat samen met mijn broer lukken. Ik heb nog een andere, 2 jaar jongere, broer. Als die er dan ook kan bijkomen, dat zou de droom compleet maken.”

Een portret in ons nieuws.