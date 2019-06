In Australië zet de politie de zoektocht naar de vermiste Theo Hayez uit Overijse voorlopig stop. De 18-jarige Théo Hayez werd op 31 mei voor het laatst gezien in de Australische kustplaats Byron Bay. Sedertdien ontbreekt van hem elk spoor.

De Australische politie zetten de jongste dagen de grote middelen in om de verdwenen Theo Hayez op te sporen. Maar duikers, speurhonden, een gespecialiseerd klimteam en een drone leverden voorlopig geen resultaat op. Waarop de politie besloot de speurtocht stop te zetten. Ook dit weekend wordt niet voortgezocht en het is niet duidelijk wanneer dat wel het geval zal zijn. Op 31 mei werd Hayez voor het laatst gezien in de Australische kustplaats Byron Bay.