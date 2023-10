Automatisch rijdende pallettrucks helpen in distributiecentrum van Colruyt

In het distributiecentrum Dassenveld van Colruyt in Halle rijden sinds deze week twee zelfrijdende pallettrucks rond. Die heeft de Halse warenhuisketen ontwikkeld samen enkele partners. Volgens Colruyt vervangen de pallettrucks de werknemers in Dassenveld niet, maar vergemakkelijken ze hun werk.

Zelfrijdende pallettrucks brengen paletten naar de juiste plek in het distributiecentrum. De trucks zijn er niet om banen te schrappen, wel om karweien van de werknemers over te nemen zodat zij zich kunnen bezighouden met moeilijkere taken. En ze zijn een antwoord op de toenemende drukte in het distributiecentrum.