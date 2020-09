Autovrije Zondag in Asse, Wemmel en Vilvoorde

Vandaag is op een aantal plaatsen in de regio de auto niet welkom en krijgen fietsers en wandelaars alle ruimte. Dat is het geval in delen van Asse, Wemmel en Vilvoorde. In Wemmel is er een kidsrun en een jogging voor volwassenen, kan je je fiets laten graveren of een historische wandeling doen. In Vilvoorde zijn er fiets- en wandeltochten, infostands rond mobiliteit en ook een aantal culturele activiteiten.