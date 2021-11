Avant-première Sinterklaasfilm Het Kinderuur in De Boesdaalhoeve

Afgelopen weekend vond in De Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode de avant-première plaats van ‘De chocoladefabriek van Sinterklaas’. De film van toneelvereniging Het Kinderuur is vanaf 1 december online te bekijken.

Om niet het risico te willen lopen voorstellingen te moeten annuleren, koos theatergroep Het Kinderuur net als vorig jaar voor een film. “Toen is dat ongelofelijk meegevallen, daarom dat we dit jaar opnieuw een film maken. Al ligt de lat wel wat hoger, want we maakten er een langspeelfilm van. Het is er één geworden waar we als groep heel trots op zijn. Het is een film voor het hele gezin”, zegt Fred Vanderlinden van Het Kinderuur.

Net als de toneelstukken gaat ook de film over Sinterklaas. Afgelopen weekend konden alle medewerkers en acteurs ‘De chocoladefabriek van Sinterklaas’ bekijken. Vanaf 1 december kan het grote publiek het resultaat bewonderen. Meer info vind je op deze website.