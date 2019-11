Aviato organiseert luchthavenjobbeurs 2.0 in Vilvoorde

In de Kruitfabriek in Vilvoorde vindt vanmiddag de Brussels Airport Jobfair plaats. Meer dan 1500 werkzoekenden schreven zich op voorhand in. De jobbeurs pakt het origineel aan, met workshops en speeddates.

Organisator van de grote jobbeurs is Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport. “Gemiddeld staan 400 vacatures open bij onze nationale luchthaven, een van de belangrijkste economische polen van het land”, zegt general manager van Aviato Simon De Maeseneer. “We zoeken niet alleen luchthavenpersoneel maar ook mensen met goesting in een job in de horeca, security, sales, logistiek enzovoort.”

Aviato kiest voor de Brussels Airport Jobfair voor een interactieve formule in de Kruitfabriek. “Tijdens de jobbeurs worden werkzoekenden ondergedompeld in de unieke Brussels Airport-sfeer en maken ze kennis met de meest gezochte profielen. Er zijn speeddates en workshops rond online solliciteren, soft skills en digitaal je CV laten pimpen. “ De jobbeurs vindt vandaag plaats tussen 13u en 18u in de Kruitfabriek in Vilvoorde.