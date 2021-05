AWV laat signalisatie Eppegem aanpassen na ongeval

Op dag twee van de werken in Eppegem-centrum is deze week al een ongeval gebeurd met een fietser. De signalisatie laat er dan ook te wensen over volgens de inwoners. Ook de gemeente sloeg op tafel. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft dan ook meteen ingegrepen. De politie zal ook een extra oogje in het zeil houden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt een maand lang op de Brusselsesteenweg (N1) in Eppegem, tussen het kruispunt met de Stijn Streuvelslaan en het Martelarenplein. Al op de tweede dag van de werken werd een fietser aangereden aan de werken. Het slachtoffer raakte gelukkig niet zwaargewond maar op sociale media werd al heel wat gefoeterd op de manier waarop de werken worden aangepakt.

De fietser werd aangereden door een auto die uit de Grimbergsesteenweg kwam. Hij zou echter moeilijk zichtbaar geweest zijn voor de bestuurder. “De verkeerslichten zijn er uitgeschakeld en de tijdelijke verkeerslichten staan niet voor maar op het kruispunt zelf. Bestuurders moeten maar gokken wanneer ze kunnen invoegen in het voorbijrijdend verkeer op de Brusselsesteenweg”, klonk het in een van de reacties na het incident. Ook voor voetgangers zou het levensgevaarlijk zijn om over te steken.

Het gemeentebestuur schaarde zich achter de bekommernissen. “We hebben vanuit het schepencollege geëist dat de werfsignalisatie in orde wordt gebracht en verbeterd”, zegt schepen van Mobiliteit Dirk Van Roey (N-VA). “Ook de politie zal op vraag van de burgemeester een oogje in het zeil houden. Ik heb zelf ook een boze mail gestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij hebben beloofd om in te grijpen.”

Woordvoerder Anton De Coster van Wegen en Verkeer bevestigt de tussenkomst. “De signalisatie is geplaatst volgens het door de lokale politie goedgekeurde plan, maar het is niet evident om op deze locatie de verkeerssituatie overzichtelijk te houden bij werken”, reageert hij. “Het is er ook in de ‘normale’ toestand - zonder wegenwerken - een vrij smalle weg met veel zijstraten. Onze werfleider heeft daarom de aannemer duidelijke instructies gegeven om de verkeerssituatie tijdens de werken extra duidelijk te maken en de werfinrichting op punt te stellen. De nodige aanpassingen zijn ondertussen aangebracht.”