AZ Jan Portaels eert personeel met campagne: “Mensen overtuigen van job in de zorg”

Het AZ Jan Portaels start in juli een grootschalige campagne om de zorgberoepen in de kijker te zetten en mensen te motiveren voor deze beroepen te kiezen. “Tijdens de coronacrisis werd voor heel wat mensen duidelijk hoe belangrijk onze zorgberoepen wel niet zijn. Het is een ideaal moment om hen in de kijker te zetten, te eren, maar ook om de aantrekkelijkheid van bijvoorbeeld het knelpuntberoep bij uitstek, verpleegkundige, te verhogen”, zegt woordvoerder Helena Polfliet.

Vanaf 7 juli zullen er in het Vilvoordse straatbeeld grote zwart-witfoto’s van hulpverleners opduiken. Die komen onder meer op de bussen van De Lijn en vanaf september op de nieuwe ringtrambus. De foto’s zullen ook geprojecteerd worden op het stadhuis van Vilvoorde. Bij het AZ Jan Portaels trekken ze de externe campagne ook intern door. De foto’s zullen overal in het ziekenhuis terug te vinden zijn.

Eén van de gezichten van de campagne is Elien Deneut, vroedvrouw bij het AZ Jan Portaels die tijdelijk insprong op een COVID-afdeling in het ziekenhuis. Ze raakte een gevoelige snaar met enkele eerlijke en pakkende getuigenissen in de nationale media, onder meer op StuBru. “Ik doe mijn job nog altijd even graag dan het moment waarop ik gestart ben. Het is ongelofelijk om elke dag bij te dragen aan nieuw leven. Daarnaast heb ik héél wat geluk met een fantastisch team waarop ik altijd kan rekenen”, zegt Deneut.

Het doel van de campagne is niet alleen om de coronahelden te eren, maar ook nieuw personeel aan te werven. “Tevreden verpleegkundigen en zorgmedewerkers zijn een uitstekende garantie voor een veilige en kwalitatieve zorg. Een werkbare werkomgeving en een goede sfeer zijn hierin bepalend. Onze eigen medewerkers zijn onze troeven en zorgen ervoor dat nieuwe collega’s kiezen voor een zorgjob in het AZ Jan Portaels”, besluit Marc D’hondt, directeur patiëntenzorg in het Vilvoordse ziekenhuis.