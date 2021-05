AZ Jan Portaels en UZ Brussel laten opnieuw bezoek toe

Voor het eerst in zeven maanden wordt er vanaf dinsdag opnieuw bezoek toegelaten bij patiënten in het AZ Jan Portaels. In het UZ Brussel zijn bezoekers sinds gisteren al onder strike voorwaarden welkom.

In het AZ Jan Portaels zullen vaste bezoekers hun naasten vanaf volgende week dagelijks terug kunnen bezoeken tussen 17u15 en 18u15 en 18u30 en 19u30. Dat zal afwisselend per tijdslot in de even en oneven kamernummers kunnen om te vermijden dat er drukte ontstaat. Een nachtwaker zal ‘s avonds controleren of de maatregelen worden nageleefd. “We merken op de verschillenden diensten dat de mensen er echt nood aan hebben. Het werd eigenlijk onhoudbaar”, zegt woordvoerster Helena Polfliet. “Bij voorkeur komen er gevaccineerde bezoekers maar dit kan uiteraard niet afgedwongen worden.”

In het UZ Brussel zijn bezoekers al sinds gisteren welkom. “Ze worden toegelaten onder strikte voorwaarden”, zegt woordvoerder Karolien De Prez. “Een volwassen patiënt mag vanaf de zesde opnamedag voor maximum 30 minuten per dag bezoek ontvangen van een vaste en geregistreerde bezoeker mét bezoekerspas. De bezoekers moeten voor het eerste bezoek een verklaring op eer ondertekenen en indienen.”