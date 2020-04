AZ Jan Portaels: "Houd ziekenhuisopnames mee onder controle door maatregelen strikt na te leven"

"De cijfers lijken te stabiliseren", zo klonk het vandaag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum over het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land. Ook het AZ Jan Portaels in Vilvoorde bevestigt de nationale trend, maar zegt wel dat die snel kan omslaan als mensen de regels aan hun laars lappen.

In het Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde is het aantal coronapatiënten relatief stabiel gebleven de voorbije dagen. Er verblijven momenteel 39 mensen op de covid-afdelingen. Begin deze week waren er dat 34. Met vijf patiënten blijft ook het aantal op Intensieve Zorgen stabiel. Toch blijft het ziekenhuis voorzichtig.

“Een tweede besmettingsgolf is mogelijk als mensen de regels nu aan hun laars gaan lappen. We vragen dan ook om ondanks het mooie lenteweer dit weekend ook de komende dagen de maatregelen strikt vol te houden. Zo kunnen we de ziekenhuisopnames onder controle houden”, aldus Helena Polfliet van het AZ Jan Portaels.

Dezelfde boodschap gaf ook het Nationaal Crisiscentrum ook vanochtend mee. “De epidemie gaat trager en dat is goed nieuws”, meldde viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “Maar het is belangrijk om de grip te houden. Anders dreigt de dam die we hebben opgebouwd tegen het virus alsnog te breken. Houd de maatregelen vol, ook wanneer de cijfers zouden zakken.”

Yves Stevens, de woordvoerder van het Crisiscentrum, waarschuwde om de teugels niet te lossen, ook nu het zonniger wordt. “Het is het begin van de paasvakantie en het wordt mooi weer. Geniet van de zon en het mooie weer, ga gerust fietsen en wandelen, maar blijf respect hebben voor de maatregelen. Zoek elkaar niet op, houd voldoende afstand van elkaar en blijf zoveel mogelijk thuis.”