AZ Jan Portaels ontvangt opnieuw bezoekers

Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde versoepelt vanaf vandaag de bezoekregeling. “Er worden momenteel twee COVID-19-patiënten behandeld in het ziekenhuis. Eén van de gevolgen van de lage cijfers is het gefaseerd en gecontroleerd opstarten van het bezoek aan patiënten”, aldus Helena Polfliet, woordvoerder van het van het AZ Jan Portaels.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land midden maart was het bezoek in AZ Jan Portaels heel beperkt. Maximum één persoon per dag werd toegelaten en dat alleen op de afdelingen materniteit, pediatrie en palliatieve zorgen. “Vanaf 2 juni is het bezoek van één vaste bezoeker toegelaten op de andere afdelingen. COVID-19-patiënten zullen nog steeds geen bezoek mogen ontvangen”, aldus Polfliet.

De bezoekuren worden gespreid tussen 17u30 en 18u00 en 18u30 en 19u00. Elke patiënt krijgt een bezoekerskaart waarop staat in welk tijdslot hij of zij bezoek kan ontvangen. Het AZ Jan Portaels vraagt om de bezoekerspas altijd bij te hebben, de uren te respecteren en een mondmaskers te dragen tijdens het bezoek.