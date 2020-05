AZ Jan Portaels sluit tweede covid-afdeling

Voor het eerst sinds 25 maart daalt het aantal ingenomen ziekenhuisbedden in ons land onder de 2.000. Ook in onze regio blijft het aantal COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen dalen. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde is daarom een tweede covid-afdeling gesloten.

In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde zijn momenteel 20 coronapatiënten opgenomen tegenover 25 vorige week. Als gevolg van de positieve evolutie kon het ziekenhuis zelfs de covid-afdeling voor geriatrische patiënten sluiten. Ook in het UZ Brussel evolueren de cijfers positief. Daar worden op dit moment 36 COVD-19 patiënten verzorgd, vorige week waren er dat nog 61. Het AZ Sint-Maria in Halle geeft geen cijfers vrij over ziekenhuisopnames en het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis in Asse neemt geen coronapatiënten op

Alles samen telt de regio Halle-Vilvoorde volgens cijfers van Sciensno nu iets meer dan 2.600 besmette inwoners. In werkelijkheid ligt dat aantal hoger, maar ook blijft de dalende trend zich doorzetten. In Halle-Vilvoorde werden de voorbije week iets meer dan 100 nieuwe besmettingen vastgesteld, vorige week waren er dat nog 200 en een maand geleden zelfs nog meer dan 450 per week.

In onze regio raakte intussen ongeveer 1 op de 280 inwoners besmet met het coronavirus. Kapelle-op-den-Bos is het zwaarst getroffen 1 besmette persoon op de 71 inwoners. Het minste aantal besmettingen vinden we ook nu nog altijd in het Pajottenland. In Bever zijn er nog geen besmettingen, in Herne is amper 1 op de 555 inwoners besmet.