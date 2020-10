AZ Jan Portaels zoekt verpleegkundigen voor COVID-afdeling

Het AZ Jan Portaels in de stad Vilvoorde is op zoek naar verpleegkundigen om de COVID-afdeling te versterken. “De situatie is niet acuut maar het is heel krap momenteel”, zegt woordvoerster van het ziekenhuis Helena Polfliet. Er worden zeker een tiental verpleegkundigen gezocht.

Momenteel liggen er in het Portaelsziekenhuis 16 bevestigde coronapatiënten waarvan twee op intensieve zorgen. Op de vorige week heropende COVID-afdeling zijn 30 bedden voorzien. "Voor 16 patiënten werken er nu 15 verpleegkundigen op de afdeling. Het is niet zo dat we echt mensen tekort hebben maar onze bestaffing is gewoon heel krap”, zegt woordvoerster Helena Polfliet.

Volgens het Vilvoordse ziekenhuis zijn daar verschillende redenen voor. "Sommige verpleegkundigen zijn nog overbelast van de eerste golf. Daarnaast is ook de reguliere zorg niet afgebouwd zoals dat tijdens de eerste golf wel het geval was. Toen konden we mensen elders inzetten en dat is nu niet het geval", aldus Polfliet.

Het AZ Jan Portaels zoekt in totaal een tiental extra verpleegkundigen. "Zo hebben we minstens een reserve, zeker als er nog meer COVID-patiënten de komende dagen en weken zouden binnenkomen. Starters, studenten en freelancers zijn zeker welkom”, besluit woordvoerster Helena Polfliet.