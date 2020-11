AZ Sint-Maria: "Artsen helpen mee voor handen aan het bed"

Het AZ Sint-Maria in Halle is gisteren opgeschaald naar fase 2B. Dat betekent dat 32 bedden worden voorzien op een COVID-afdeling en 8 op intensieve zorgen voor coronapatiënten. Om de werkdruk van de verpleegkundigen te verlagen, zorgen in het ziekenhuis de artsen mee voor handen aan het bed.

Het toenemend aantal COVID-patiënten in combinatie met de dringende en noodzakelijke reguliere zorg leggen een zeer grote druk op het personeel. Om de druk op de verpleegkundigen te milderen, springen artsen bij. “Onze artsen hebben zelf aangeboden om te helpen bij het uitvoeren van de verpleegkundige COVID-zorg”, zegt Lies Loeckx van het AZ Sint-Maria in Halle. “Die extra ondersteuning is een blijk van waardering voor de enorme inzet van verpleegkundigen. De nauwe samenwerking tussen alle geledingen en diep respect voor ieders job is de enige weg om deze enorme uitdaging het hoofd te bieden.”

Door de COVID-zorg wordt de reguliere zorg wel voor vier weken uitgesteld. “Het ziekenhuis contacteert de patiënt zelf als een opname of ingreep wordt uitgesteld. Wanneer de patiënt niet wordt gecontacteerd wordt deze in het ziekenhuis verwacht op het afgesproken moment. Alle dringende en noodzakelijke onderzoeken, ingrepen en consultaties kunnen blijven doorgaan”, aldus Loeckx.