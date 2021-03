Baby uit Opwijk zwaar mishandeld door onthaalmoeder

Toen de ouders vorige week hun zoontje gingen ophalen bij de onthaalmoeder, merkten ze dat de baby moest braken en zijn ogen wegdraaiden. De ouders belden de onthaalmoeder, die zei dat ze niets vreemd had gemerkt. Daarop reden de ouders naar het UZ Brussel, waar een hersentrauma werd vastgesteld. De baby is intussen geopereerd, maar vecht nog altijd voor zijn leven. Dokters kwamen tot de conclusie dat de baby zwaar mishandeld werd. Tijdens het onderzoek vonden ze ook sporen die wezen op eerdere mishandelingen.

Het driejarige zusje, die naar dezelfde onthaalmoeder gaat, vertelde uiteindelijk hoe de onthaalmoeder haar broertje met volle kracht in zijn bed had gegooid. Toen het meisje hem wou verdedigen, werd ze enkele uren opgesloten in het speelhok in de tuin. De onthaalmoeder bekende aan de politie dat ze al meermaals de baby hardhandig in zijn bed had gegooid en al een keer pijn had gedaan omdat de baby ‘onhandelbaar’ zou zijn geweest.

Kind en Gezin heeft de vergunning van de zelfstandige onthaalmoeder ingetrokken. De vrouw werd onder strike voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter. De ouders hebben intussen een advocaat in de arm genomen. Volgende week gaan ze officieel klacht indienen tegen de onthaalmoeder.