Bal- en Bewegingsschool Asse neemt vliegende start

De gemeente Asse breidt haar sportaanbod uit voor de allerkleinsten. Sinds afgelopen weekend kunnen peuters terecht in sporthal Waalborre voor de Bal- en Bewegingsschool. De school neemt een vliegende start, want tot en maart zijn alle sessies al volzet.

De drijvende kracht achter de school is regentaat lichamelijke opvoeding Eline Dubin. “We hebben de Bal- en Bewegingsschool opgericht samen met de gemeente Asse om de jonge kinderen in de regio toch aan sport te kunnen laten doen. We hebben gemerkt dat er in de buurt weinig aanbod was”, aldus Eline Dubin. “We bieden hen twee aspecten aan: 50 procent gaat naar de balsporten, de andere helft gaat naar de algemene motorische ontwikkeling van het kind. Dat gaat onder meer om evenwicht, klimmen en klauteren en springen.”

De kinderen kunnen elke zaterdag terecht in sporthal Waalborre in Asse. “Er is momenteel niet veel te doen voor kleinere kinderen”, zegt mama Hilke Van de Gucht die samen met haar zoontje komt sporten. “Normaal zijn we elk weekend weg, maar dat is niet meer mogelijk, behalve dan gaan wandelen in het bos. Toen ik zag dat de mogelijkheid hier was, heb ik die met beide handen gegrepen. De initiaties zijn goed voor hem om te zien wat hij echt graag doet. Het is intensief, maar aan zijn reactie te zijn denk ik dat het leuk vindt.”

De Bal- en Bewegingsschool is een succes. De eerste reeks sessies tot en met maart zijn allemaal al volzet. Voor de twee reeks sessies kunnen ouders wel nog deelnemen, al zijn ook die reeksen al voor een deel volzet. Je kan kiezen voor sessies met alleen kinderen of sessies met ouder en kind.