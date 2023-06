Baloise Belgium Tour trekt door Pajottenland en Vlaamse Rand

Vandaag trekt de Baloise Belgium Tour door onze regio. De vijfde etappe in de Ronde van België passeert in het Pajottenland, Merchtem en Grimbergen. De renners rijden de meet over aan het Atomium in Brussel. Omwille van de wielerwedstrijd zijn er heel wat verkeersmaatregelen.

Om een idee te hebben van het parcours en mogelijke verkeersmaatregelen neem je best een kijkje op de website van je gemeente. Het parcours in onze regio ziet er zo uit.

In Grimbergen passeert de wedstrijd vandaag drie keer. Het gemeentebestuur riep op om Grimbergen zichtbaar te maken vanuit de lucht met de hashtag #geborgeningrimbergen. De gemeente suggereerde om afbeeldingen in het grasvelden te maken, stoepen te krijten of supporterboodschappen op het dak van je woning te maken.

Voor wielerploeg Baloise Trek Lions verloopt de vijfde etappe vandaag alvast in mineur. Vannacht werden de veertien fietsen van de ploeg gestolen terwijl de renners in het Holiday Inn hotel in de Holidaystraat in Diegem verbleven. De ploeg van Sven Neys geeft daarom verstek vandaag. “De diefstal werd ontdekt om 6u45. Er loopt een onderzoek, weet Catherine Bodet an de lokale politiezone VIMA.