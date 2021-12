Barry Callebaut plant 200 meter hoge windturbine in Halle

Chocoladeproducent Barry Callebaut heeft plannen voor een 200 meter hoge windturbine langs de Brusselsesteenweg in Halle. Dat is zo’n 50 meter hoger dan de turbines die warenhuisketen Colruyt de voorbije jaren bouwde. De windturbine van Barry Callebaut zal dan ook van op heel wat plekken in de Zennevallei te zien zijn.

Barry Callebaut heeft samen met energieleverancier Luminus een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een 200 meter hoge windturbine aan de fabriek van de chocoladeproducent. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 11 december, op een definitieve beslissing is het wachten tot volgend jaar. Barry Callebaut maakt zich sterk dat de turbine evenveel energie levert dan twee kleinere turbines die verderop langs het kanaal staan, waardoor de impact beperkt is.

“Dit type windturbines is stiller en de wieken draaien trager, waardoor het rustiger aanvoelt. Er kan ook meer groene energie mee geleverd worden”, aldus Barry Callebaut. “De turbine zal trager draaien als de geluidsnorm overschreden wordt en stilvallen als de normen rond slagschaduw overtreden worden. De locatie is uitstekend: er is veel wind, een goede aansluiting op het elektriciteitsnet en bij andere windmolens in het industriegebied Stroppen.”

De windturbine kan jaarlijks 8.500 kilowattuur groene stroom produceren. Dat is ongeveer het verbruik van 2.400 gezinnen en meer dan Barry Callebaut nodig heeft. De meerproductie zal op het elektriciteitsnet geplaatst worden en meteen door de buurt geconsumeerd kunnen worden.

Foto: Visualisatie windmolen Barry Callebaut