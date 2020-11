Bart en Tina openen eerste Legotheek in onze regio

In de Ternatse deelgemeente Wambeek starten Tina D'hoe en Bart De Pever binnenkort met een Legotheek. Daar kan je bouwdozen van het bekende speelgoedmerk ontlenen. Dat maakt het spelen met de blokjes veel goedkoper. De legotheek is de eerste in onze regio.

Tijdens de lockdown dit voorjaar kwamen Bart en Tina op het idee om met hun bouwpakketten van Lego een Legotheek op te starten. “We geven allebei les in een STEM-richting en hebben gemerkt dat jongeren die vaak met de bouwdozen bezig zijn een beter inzicht hebben in de leerdoelstellingen rond STEM. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om met de bouwdozen aan de slag te gaan”, zegt Tina D’Hoe.

Bij Bart en Tina kan je momenteel een zestiental sets huren. De grootste blikvangers zijn het kasteel van Harry Potter en de Taj Mahal. Het kasteel telt 6.080 blokjes, de Taj Mahal 5.800. Al kan je ook kiezen voor kleinere bouwpakketten. De bouwdozen worden op weekbasis verhuurd. Voor een week betaal je tussen de 10 en 20 euro.

“Na verhuur worden de dozen coronaproof ontsmet en worden de blokjes en onderdelen in quarantaine geplaatst voor de volgende gebruiker. Het is wel onbegonnen werk om telkens elke set na te tellen na gebruik. Daarom vragen we aan de mensen die een set lenen om bij te houden welke blokjes ontbreken. Op die manier kunnen we ze gewoon bijbestellen”, zegt Bart De Pever.

De legotheek start met verhuren in de kerstvakantie. Voor meer info surf dan naar deze Facebookpagina of stuur een mail naar legoternat@gmail.com.