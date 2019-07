Basisscholen Asse bannen vuilnisbakken van speelplaatsen

Volgend schooljaar zullen er geen vuilnisbakken meer staan op de speelplaatsen van alle lagere scholen in Asse. Het gemeentebestuur nam in overleg met de schooldirecties de beslissing om verpakkingsafval te weren.

Op 1 september zal er in het schoolreglement van alle basisscholen in Asse minstens één nieuwe regel staan. Leerlingen mogen geen verpakkingen, blikjes of plastieken flesjes meebrengen. “Vanaf volgend schooljaar willen we dat alle scholen in Asse verpakkingsvrij functioneren”, verduidelijkt schepen van Onderwijs Joris Van den Cruije. “Door verpakkingen te verbieden zullen de vuilnisbakken op de speelplaatsen overbodig zijn en mogen ze verdwijnen.”

Leerlingen zullen hun eten en drinken voortaan altijd in een brooddoos en drinkbus moeten meenemen. De regel geldt ook in de voor- en naschoolse opvang. In de klassen zullen er nog wel vuilnisbakken staan.