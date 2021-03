Basisschool (W)onderwijs in Zemst enthousiast over deelname Pyjamadag

Bednet viert vandaag Nationale Pyjamadag en dat in het thema ‘toekomstdromen’. Ook de kinderen van basisschool (W)onderwijs in Zemst kwamen voor een dag in pyjama naar school. Dat deden ze uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen gaan. Zoals Xana, één van de leerlingen van de school.

Xana is 11 jaar en zit in het vijfde jaar. Ze volgt dankzij Bednet van thuis les omdat ze een bloedziekte heeft en problemen met het immuniteitssysteem. Xana is enthousiast over Bednet: “Dit betekent heel veel voor mij. Zo kan ik mijn klasgenoten en meester blijven zien en de lessen volgen. Ik wil later graag juf worden, want dan kan ik ook met kinderen werken.”

Meester Bart is de meester van Xana, ook hij is enthousiast: “Het is voor ons als school de allereerste keer dat we met Bednet werken. Xana is sinds het begin van het schooljaar thuis. Het is een totaal ander verhaal dan aan kinderen lesgeven die in de klas zitten. Je moet met veel dingen rekening houden, maar dat doe je met plezier want je weet voor wie je het doet.”

In Vlaanderen volgen momenteel een 700-tal kinderen en jongeren les via Bednet.Thema dit jaar was ‘toekomstdromen’. “Het is niet omdat kinderen nu ziek zijn dat ze niet dromen van een toekomst. Daarom vroegen we kinderen om naar school te komen in een combinatie van hun pyjama én hun droomberoep”, laat Bednet weten.

