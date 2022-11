Bavi Vilvoorde klopt Stevoort met 98-76

Bavi Vilvoorde blijft in de hoogste regionen van het klassement staan na de wedstrijd tegen Stevoort. Bavi begon furieus aan de wedstrijd en liep al snel uit tot 8-0.

Maar Stevoort hapte naar adem en kwam terug tot 8-8. Het signaal voor de thuisploeg om nog een tandje bij te steken in het eerste kwart. Met enkele mooie aanvallen bouwen ze opnieuw een voorsprong uit. 20-13 na het eerste kwart.

Ook in het tweede kwart begint Bavi goed, maar gaandeweg weten de bezoekers toch de aansluiting te vinden. Met enkele driepunters brengen ze de stand weer gelijk 25-25. Onder leiding van Cuyvers blijft Bavi wel een kleine voorsprong behouden, maar de buzzerbeater van Stevoort zorgt ervoor dat we met 42-37 gaan rusten.

Het zijn de bezoekers die het best uit de kleedkamer komen en de match helemaal omkeren. Met enkele snelle driepunters staat het plots 42-45. Na een time-out bij de thuisploeg proberen ze de rug te rechten en dat lukt vrij aardig mede dankzij de driepunters van Perez wordt het 59-52.

Die bonus geven ze bij Bavi niet meer uit handen en in het laatste kwart bouwen ze die stelselmatig uit. Na een mooie fast break staat het 77-66. De veer is gebroken bij Stevoort en Lammens bezegelt het lot van de bezoekers 98-76. Het heeft moeit gekost maar Bavi Vilvoorde klopt Stevoort en blijft zo in de bovenste regionen van het klassement staan.