Basketbalclub BAVI Vilvoorde bestaat 80 jaar en dat wordt dit weekend uitgebreid gevierd. De oudste basketbalploeg van Vilvoorde doet het goed en speelt dit jaar in de vernieuwde sporthal aan het Slachthuisplein.

BAVI Vilvoorde viert 80ste verjaardag in vernieuwde sporthal

BAVI Vilvoorde werd in 1942 opgericht. Het toenmalige stamnummer 0098 toont aan dat de club ook op Belgisch niveau een koploper was. Intussen is BAVI niet meer weg te denken uit het Vilvoordse sociale leven. De club telt intussen 13 jeugdploegen en 4 seniorenploegen die aan competities deelnemen.

Dankzij de stad Vilvoorde speelt BAVI in een vernieuwde sporthal op het Slachthuisplein. Het dak en de vloer van het complex zijn gerenoveerd.