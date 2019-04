Beaulieuwijk blijft strijden tegen komst appartementen

Buurtbewoners blijven vechten tegen de komst van dertig appartementen en een eengezinswoning in de Beaulieuwijk in Machelen. De gemeente weigerde eerder een vergunning af te leveren, waarna bouwpromotor vorige week aangepaste plannen indiende. “Maar veel is er niet veranderd,” klinkt het bij de buurtbewoners.