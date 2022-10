Beduidend minder snelheidsovertredingen op Ring

Op 1 september 2020 werd de snelheid op de Ring rond Brussel verlaagd naar 100 kilometer per uur. Er zijn nu recente cijfers van de Federale Politie over de naleving van die snelheidsbeperking. De Wegpolitie beschikt over twee ‘soorten’ cijfers: de mobiele controles die uitgevoerd worden op verschillende locaties op de Ring en anderzijds ook die van de vaste flitspalen.

Bij de mobiele controles werden in 2020 18.194 overtredingen vastgesteld op 457.363 gecontroleerde voertuigen (3,78%). In 2021 werden 23.120 bestuurders van de 584.133 (3,96%) betrapt. In de eerste helft van 2022 (tot en met 30 juni) werd echter een opvallende daling vastgesteld: er waren ‘maar’ 17.488 van de toch wel 626.004 gecontroleerde voertuigen (2,79%) in overtreding.

“Het is moeilijk te verklaren waaraan dat precies ligt, maar wellicht spelen er verschillende elementen”, zegt Jana Verdegem van de Federale Politie. “Een deel van de verklaring zal zeker zijn dat het voor de weggebruikers stilaan meer een ‘gewoonte’ is om op de Ring 100 km/u te rijden, in plaats van 120 km/u zoals vóór september 2020. Anderzijds zijn er zeker ook andere elementen die meespelen. Zo werden grote delen van 2020 en 2021 geïmpacteerd door de coronacrisis met onder meer het bijhorende thuiswerk. Daardoor was er minder verkeer op de baan, en dus ook letterlijk meer ruimte voor hardrijders. Dit jaar merken we dat de drukte op de Ring toeneemt en de dagelijkse files terug zijn van weggeweest. Als het verkeer vaker stilstaat, is er natuurlijk ook minder plek voor snelheidsovertredingen.”

Wat de cijfers van de vaste flitspalen betreft werden in 2021 96.911 overtredingen geregistreerd. Voor de eerste helft van 2022 gaat het om 50.243 overtredingen. “De cijfers van de vaste flitspalen zijn voor interpretatie nog lastiger. We weten immers alleen hoeveel 'foto's een flitscamera heeft gemaakt, niet hoeveel voertuigen er in totaal voorbijreden. Het is dus niet mogelijk om hier percentages uit te halen”, besluit Verdegem.