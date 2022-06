Beelden Patrick Vancraenenbroeck palmen Affligems domein Verbrugghen in

In domein Verbrugghen in Affligem is de nieuwe solotentoonstelling van Patrick Vancraenenbroeck van start gegaan. Nog tot 26 juni kan je er z’n werken gaan bewonderen.

Onder de noemer ‘Als de stilte luistert…’ laat Vancraenenbroeck een 70-tal beelden en bas-reliëfs zien. “De werken staan over het hele domein”, vertelt de Affligemse kunstenaar. “Van de binnenruimten tot buiten aan de duivelsputten en het dal naar de atletiekpiste. Binnen kan je doorlopen naar een film kijken over het creatieproces van de beeldengroep die ik maakte voor de rotonde in Liedekerke.” De expo van Patrick Vancraenenbroeck in Domein Verbrugghen loopt nog tot 26 juni.

Een reportage zie je maandag in ons nieuws.