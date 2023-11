Beersel Drogenbos rolt Leeuw Brucom op met 1-5

Het is dan ook Beersel Drogenbos dat indrukwekkend aan de match begint. Na tien minuten weet Heindryckx de score te openen. De thuisploeg staat nog te slapen en enkele minuten later is het weer raak, het is opnieuw Heindryckx die de voorsprong verdubbelt. Beersel Drogenbos blijft de forcing voeren en Heindryckx maakt er na 20 minuten 0-3 van. Nog is het niet gedaan, want even later maakt Duret er zelfs 0-4 van, de thuisploeg weet niet wat hen overkomt.Leeuw Brucom gaat daarna opzoek naar een eerredder, maar de bal lijkt er vooralsnog niet in te willen. 0-4 is de ruststand.

De thuisploeg komt beter voor de dag in de tweede helft, daarin tonen ze meer voetballende kwaliteit. Maar doelpunten blijven uit tot in de 88ste minuut. Dan weet Van Roy toch de nul van het bord te vegen. Het sein voor de bezoekers om ook nog eens te prikken. Wederom Heindryckx vindt de weg naar het doel en dat al voor de vierde keer deze namiddag.Beersel Drogenbos wint zo met 1-5 van Leeuw Brucom, is periodekampioen en mag automatisch meedoen aan de eindronde. Leeuw Brucom blijft met lege handen achter.