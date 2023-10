Begeleidingscentrum Personen met Autisme blijft acties opzetten voor slachtoffers gasexplosie

Een maand na de gasontploffing in Elewijt bij Zemst waarbij één dode viel, hebben de bewoners van het gebouw nog altijd geen definitief onderkomen. Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme organiseert daarom een crowdfunding en verschillende geldinzamelacties. Er moet zo 70.000 euro in het laatje komen. Eén van de slachtoffers is Sven. Bij hem zindert de explosie nog na.

Op 31 augustus werd Elewijt opgeschrikt door twee explosies. Een gasontploffing zorgde voor een ware ravage. Een volledig gebouw stortte in. Een dokterspraktijk waar gelukkig niemand aanwezig was en een aantal appartementen op de verdieping. De bewoners van die appartementen zijn mensen met een beperking die er begeleid zelfstandig woonden. Zomaar ergens anders wonen, blijkt niet evident. “Tussen de muren van dat gebouw zat er een bepaald soort isolatie, waardoor geluid gedempt werd,” legt bewoner Sven Vancoillie uit. Daardoor was het gebouw een autisme vriendelijkek woning.

Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme dat eigenaar is van het gebouw, is nog altijd op zoek naar een nieuw onderkomen voor de slachtoffers en zet daarom acties op. Van een spaghettislag tot een crowdfunding,… alles om de slachtoffers te helpen. “In de eerste plaats bieden we psychologische bijstand na wat er is gebeurd. Maar we willen ook een nieuwe autisme vriendelijke woning vinden,” zegt An De Ridder. Voorlopig vonden Sven en de andere bewoners onderdak in een vroegere groepswoning in Muizen. Daar samenleven is opnieuw een grote aanpassing. “Het is een grote groep en echt een leefgroep met begeleiding,” legt Sven uit. “Er wordt voor ons gekookt en gewassen, dus het is minder zelfstandig wonen dan wat ik in Elewijt deed.” Sven hoopt dat hij dankzij de acties die het Begeleidinscentrum opzet, binnenkort opnieuw zijn droom kan beleven: zelfstandig wonen.