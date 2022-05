Begijntjesbad 1 dag per week open, maar voorlopig niet voor scholen

In Overijse opent het Begijntjesbad deze week opnieuw voor het grote publiek. Toch op zaterdag, want na een sluiting van twee weken door een tekort aan redders is er nu slechts voldoende capaciteit gevonden om elke week op zaterdag van 9 tot 16 uur bezoekers te ontvangen. Daardoor vallen scholen voorlopig nog uit de boot.

Na een lange en grondige renovatie is er voorlopig nog altijd geen zekere toekomst voor het stedelijk zwembad in Overijse. De gemeente kampt met een groot tekort aan reddend personeel. De voorbije twee weken moest het zwembad daardoor noodgedwongen de deuren sluiten. Nu is er door de wekelijkse opening op zaterdag een lichtpuntje voor recreatieve zwemmers.

Maar de zwemlessen voor scholen vallen door die maatregel nog altijd in het water. In de gemeentelijke basisschool Overijse krijgen de leerlingen daarom een uur extra sportles en worden de ouders aangemoedigd om hun kinderen privéles te laten volgen of op zaterdag uit zwemmen te gaan. Want de eindtermen behalen, wordt moeilijk, klinkt het. De school is zich er wel van bewust dat het om een noodmaatregel gaat en hoopt dat er snel voldoende redders gevonden worden, zodat het Begijntjesbad ook voor scholen weer kan openen.

Voor de gemeente is de heropening van het zwembad voor scholen prioritair. Ze blijft dan ook zoeken naar personeel met een reddersdiploma.