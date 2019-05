Bejaarde vrouw sterft in woningbrand

De politie is gisteren op minstens zes plekken in ons regio binnengevallen in een grootschalig onderzoek naar een dievenbende. Die zou achter minstens 500 diefstallen van auto's zitten. Na Sint-Pieters-Leeuw, Zellik, Asse en Roosdaal blijkt dat er ook in Vilvoorde en Meise werd gezocht.