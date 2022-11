Een Belgische primeur vandaag in de gemeente Londerzeel. Daar heeft Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group, een testrit afgelegd met een onbemand voertuig tussen het distributiecentrum en een afhaalpunt vier kilometer verderop. “Dat is het langste traject dat ooit in België werd afgelegd door een onbemand voertuig”, klinkt het bij Collect&Go.

De voorbije weken werd Clevon 1, een technologisch hoogstandje, uitgebreid getest op de parking van het distributiecentrum in Londerzeel. Vandaag volgt de vuurdoop van Clevon 1 op de openbare weg. “In België is het de eerste keer dat een wagen zonder fysieke chauffeur de openbare weg op gaat”, zegt Collect&Go. “Uiteraard wordt deze rit veilig georganiseerd: voor de rit op de openbare weg wordt het voertuig vanop afstand bestuurd door een operator. Ook de gemeente en de lokale politie zijn nauw betrokken bij dit pilootproject. Zij staan in voor de veiligheid en begeleiding langs het traject en volgen alles nauwlettend op.”

Het voertuig kan een groot aantal algemene rijtaken zelfstandig uitvoeren. En de teleoperator houdt altijd toezicht op het voertuig. De teleoperator kan ook op elk moment de controle over het voertuig overnemen. Het voertuig rijdt vandaag niet sneller dan 25 kilometer per uur, maar in een geschikte gecontroleerde omgeving kan het ongeveer 50 kilometer per uur rijden. “Het voertuig maakt gebruik van drie camera’s vooraan, twee zijcamera’s en een camera aan de achterzijde. Het voertuig is ook uitgerust radars die afstanden kunnen meten en obstakels zoals auto's, fietsers en voetgangers kunnen herkennen.”

Met de testritten wil Colruyt Group nagaan wat een dergelijke wagen kan betekenen voor Collect&Go in een snel veranderende e-commerce context.