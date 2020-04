'Bemiddelaars staan klaar om in deze moeilijke tijden thuisproblemen op te vangen'

Dat we met z’n allen al bijna een maand in ‘ons kot’ zitten, merken ze bij 1712, de hulplijn voor slachtoffers van geweld. Het aantal meldingen neemt er sinds een week fors toe. Bij een huiselijk conflict kan een bemiddelaar helpen, zeker nu. Kristoff Simons is zo iemand. Hij werkt in Vilvoorde en roept om niet te aarzelen bij problemen.

Door de lockdown light moeten we zoveel mogelijk thuis blijven. Sociaal contact en sociale controle vallen daardoor vaak weg. Die cocktail leidt tot een stijgend aantal conflicten in thuissituaties, weet bemiddelaar Kristoff uit Vilvoorde: “we horen van de politie dat er heel wat meer klachten zijn van partnergeweld, meer incidenten en situaties die moeilijk in de hand te houden zijn,” legt hij uit. Dan mag er niet geaarzeld worden, vindt Kristoff: “Op zo’n moment is een bemiddelaar iemand die het evenwicht probeert te bewaren en binnen een vertrouwelijke context op zoek gaat naar een oplossing.”

Snel handelen

In ons land zijn er zo’n duizend bemiddelaars die gespecialiseerd zijn in familiale aangelegenheden en ook in de Vlaamse Rand rond Brussel zijn er meer dan voldoende bemiddelaars. Zij bieden eerstelijnshulp via telefoon of een videocall, maar in Vilvoorde is er bijvoorbeeld ook een speciale ruimte waar met respect voor de social distancing ontmoetingen mogelijk zijn. Bovendien is zo’n eerste contact vaak gratis en zijn er daarna indien nodig trajecten op ieders maat. De oproep van Kristoff: stap niet meteen naar de rechtbank als het thuis niet meer gaat. “Wij kunnen heel snel handelen, vaak sneller dan wanneer je meteen naar de rechtbank stapt.”

Succes garanderen na een traject met een bemiddelaar is delicaat, maar er zijn positieve evaluaties. “Bij familiezaken slagen we er in om in 80 procent van de situaties tot een duurzame oplossing of akkoord te komen,” aldus Kristoff.

Meer info: www.fbc-cfm.be