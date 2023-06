Bende die drugshandel leidde vanuit Zellik voor de rechter

Voor de correctionele rechtbank van Brussel is het proces van start gegaan tegen acht vermoedelijke leden van een bende die zich voornamelijk bezighield met de teelt van cannabis. De bende opereerde vanuit een villa in de Frans Timmermansstraat in Zellik en kwam in het vizier van de politie dankzij de kraak van het SKY-ECC-netwerk.

Uit de kraak van verschillende gsm’s bleek dat de eigenaar van de gsm zich in een villa in de Frans Timmermans in Zellik bevond. “In de loop van het onderzoek kwam er nog bijkomende politionele informatie binnen over een kopstuk van de criminele organisatie. Het gaat om een Albanees die instond voor de zoektocht naar panden waar de plantages konden worden ingericht”, zegt openbaar aanklager Tessa Ophalvens. “Toen speurders in het Naamse Couvin binnenvielen in een plantage waar zo’n 3.000 planten werden geteeld, moest ons parket een versnelling hoger schakelen”, aldus Ophalvens. “Er werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd op alle adressen waar we vermoedden dat er cannabisplantages waren ingericht of waar er leden van de organisatie verbleven.”

De actie leidde tot de ontmanteling van drie actieve cannabisplantages en de vondst van 172 kilogram cannabis, 19.400 euro cash geld en de arrestatie van acht verdachten. Daarnaast werden er ook nog restanten van afgebroken cannabisplantages ontdekt. Het parket eist 5 jaar cel tegen het kopstuk van de bende en een gevangenisstraf van 55 maanden tegen de vermoedelijke leider van de criminele organisatie. Die man stond volgens het openbaar ministerie onder andere in voor het hele logistieke gebeuren en de coördinatie binnen de drugsbende.

Tegen vier andere verdachten vordert het parket 36 maanden cel. Twee hulpjes die door de bende waren ingehuurd om de cannabisplanten te knippen, riskeren 10 en 15 maanden cel. Het vonnis valt eind deze maand.