Bende opgepakt na grootschalige factuurfraude in regio Overijse

De federale gerechtelijke politie van Asse heeft een bende opgerold die zich bezig hield met factuurfraude in de regio Overijse. Een van de verdachten werkte in het postkantoor en kon zo het rekeningnummer op facturen aanpassen. De bende hield zich ook bezig met het afsluiten van leningen bij verschillende banken, op basis van valse documenten. Vier mensen zijn aangehouden, twee van hen staan onder elektronisch toezicht. Eén verdachte is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat zegt het parket.

In de periode oktober 2018 – mei 2019 zouden volgens bronnen dicht bij het onderzoek enkele tientallen facturen zijn vervalst. Uit het onderzoek blijkt dat een van de verdachten werkte in het postkantoor in Overijse. Op die manier kon hij de hand leggen op verschillende facturen van bedrijven, waarna hij het rekeningnummer aanpaste. Nadat het geld werd gestort, werd het cash afgehaald door zogenaamde ‘money mules’ die voor de bende werkten. Diezelfde tussenpersonen werden ook ingeschakeld om kredieten af te sluiten bij een twintigtal bankkantoren. Dat gebeurde op basis van valse documenten.

Begin deze week ging de politie over tot verschillende huiszoekingen, waarbij een aantal verdachten konden worden opgepakt. "Het resultaat van geïntegreerd politiewerk", aldus korpschef van de zone Druivenstreek Sébastien Verbeke. Bij de actie nam de politie onder andere merkkledij, bankkaarten en bankkaartlezers in beslag. De bende zou ook vertakkingen hebben in het buitenland, maar hoe groot de bende precies is, is niet duidelijk.