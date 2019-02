Benefietacties voor vrouw die door vleesetende bacterie onderarmen en –benen verloor

In Liedekerke en omgeving worden dezer dagen op heel wat plaatsen benefietacties opgezet om Tara De Bolle financieel te steunen. De mama van twee uit Liedekerke verloor onlangs haar onderarmen en –benen nadat de vleesetende bacterie haar lichaam was binnengedrongen. Met het ingezamelde geld wil de vzw Hart voor Tara elektrische prothesen kopen voor Tara.

“Mevrouw, u bent wakker maar we kunnen uw handen en benen spijtig genoeg niet meer redden.” Dat nieuws kreeg Tara De Bolle, een mama van 33 uit Liedekerke te horen op donderdag 17 januari. Tussen kerst en nieuw werd de vrouw op korte tijd erg ziek. Eerst werd gedacht aan een zware griep, maar al snel bleek dat de vleesetende bacterie in haar lichaam was binnengedrongen via een kloofje tussen haar tenen. Tara ging in septische shock en werd in een kunstmatige coma gebracht. De agressieve bacterie ging zwaar tekeer. De dokters konden ze uiteindelijk stoppen, maar handen en onderbenen konden niet gespaard worden.

Tara herstelt nu verder in het ziekenhuis. Maar haar leven zal uiteraard nooit meer hetzelfde zijn. “De meest normale zaken worden een zware beproeving”, klinkt het op de blog van de vzw Hart voor Tara. “Naar toilet gaan, uit bed stappen, tandenpoetsen, eten of haar kinderen een knuffel geven wanneer ze het even nodig hebben. Een harde realiteit. Een realiteit waarvan je zou wensen dat het enkel een nachtmerrie was. Een realiteit waarvan je weet dat er een loodzware en lange revalidatie wacht en waarvan je weet dat Tara dit jaar nog niet zal kunnen terugkeren naar haar gezin. De bacterie heeft op zeer korte tijd onwezenlijke schade aangericht, net alsof er een tornado door haar lichaam is geraasd en alles verwoest heeft achtergelaten. Tara heeft al enorm hard gevochten, zelfs de dokters noemen het een mirakel dat ze ontwaakt is. Maar ze wil doorzetten. Ze wil haar kinderen zien opgroeien. En daar moeten wij bij helpen.” De vzw probeert nu zo veel mogelijk geld in te zamelen om Tara te helpen om prothesen te kunnen kopen. “Tara heeft geen handen meer, en haar enige keuze zijn elektrische prothesen. Elektrische prothesen die enorm veel geld kosten. En dan zijn er nog de kosten voor armprothesen, ziekenhuis- en renovatiekosten en voor andere hulpmiddelen.”

Her en der in Liedekerke en omgeving worden intussen acties op poten gezet om centen in te zamelen. Een lokale toneelvereniging schenkt per verkochte kaart voor haar voorstelling een euro aan de vzw en allerlei handelaars organiseren activiteiten om geld in het laatje te brengen.