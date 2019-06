In beroep zwaardere straf voor doodslag op Frederik Heyvaert

Het Brusselse hof van beroep heeft Kevin D.C. uit Merchtem veroordeeld tot 15 jaar cel voor de dood op Frederik Heyvaert uit Malderen. Dat is zwaarder dan de 10 jaar cel die de schutter in eerste aanleg kreeg. Heyvaert kwam in maart 2015 om het leven nadat hij een kogel in het hoofd had gekregen.

De beklaagde en slachtoffer Frederik Heyvaert waren op 15 maart 2015 samen uitgegaan en hadden gedronken en drugs gebruikt. Nadien trokken ze naar het appartement van Kevin D.C., die een pistool bovenhaalde. Hij zette het wapen tegen het hoofd van het slachtoffer en haalde de trekker over.

Nadien verborg hij het lichaam van Frederik Heyvaert in zijn bestelwagen. Het voertuig en het lichaam werden pas een maand later teruggevonden in een leegstaand bedrijfspand in Merchtem. De schutter kreeg in eerste aanleg 10 jaar cel, maar ging in beroep tegen die straf. Hij heeft altijd volgehouden dat hij niet wist dat er nog een kogel in het wapen zat toen hij de trekker overhaalde.

'Kevin D.C. had de wil om te doden"

“De beklaagde was gefascineerd door het wapen en heeft het meermaals bestudeerd”, aldus de rechters in hun arrest. “Dat er geen motief was, is niet relevent. Hij had de wil om Frederik Heyvaert te doden. Ook zijn handelingen na de feiten waren rationeel. Het gaat om een zwaarwichtig feit en had het oogmerk om zijn naar eigen zeggen beste vriend van het leven te beroven.”

De rechters veroordeelde de beklaagde nu tot 15 jaar cel. Het openbaar ministerie vroeg na uitspraak onmiddellijk aan te houden, maar daar ging het hof van beroep niet op in.