Besmettingen nemen ook in onze regio opnieuw toe: “We moeten waakzaam blijven”

Het aantal besmettingen neemt ook in onze regio toe. De voorbije maand telde onze regio 6.500 positieve testen, al ligt het reële aantal een pak hoger omdat er veel minder getest wordt. “De vele telefoons beginnen opnieuw te wegen op de dokterspraktijk”, klinkt het bij professor huisartsgeneeskunde en huisarts in Overijse Dirk Devroey.

Er raast een zomerse coronagolf door onze regio. Dat merkt ook huisarts Dirk Devroey in zijn dokterspraktijk in Overijse. “De vele telefoontjes beginnen opnieuw te wegen op de praktijk. Mensen die getest moeten worden, die symptomen hebben, maar ook mensen die op reis willen of ongerust zijn en een bijkomend vaccin willen. Die vaccins zijn echter voorbehouden voor 80-plussers of mensen in de woonzorgcentra”, klinkt het bij Dirk Devroey.

De besmettingen nemen wekelijks met 40 tot 50 procent toe. “Vooral het aantal besmettingen neemt toe, al liggen er toch ook opnieuw 1.500 mensen met corona in de ziekenhuizen. Het enige hoopgevende is dat op intensieve zorgen het cijfer mooi onder de 100 blijft voor heel België. Het is enigszins geruststellend dat mensen weinig ernstig ziek worden van corona op dit ogenblik”, zegt Devroey.

Volgens Devroey moeten we vooral waakzaam blijven. “Laat je testen met een officiële PCR-test als je symptomen hebt en vermijd contact zodat je geen andere mensen besmet. Op die manier kunnen we dat virus onder de knoet houden”, aldus Devroey. “De tijd van strenge maatregelen is voorbij. Ik denk dat we nu vooral de boodschap moeten geven: een mondmasker is niet verplicht, maar wel verstandig.”