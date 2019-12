'Besparingen cultuursector slag in het gezicht van kleine verenigingen'

“De besparingen in de culturele sector treffen niet alleen de prominente kunstenhuizen in onze steden, maar ook lokale organisaties en verenigingen overal in het land,” dat stelt Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) uit Liedekerke. Uit cijfers die ze opvroeg bij Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) zouden cultuurorganisaties in Vlaams-Brabant in het totaal 347.188 euro van hun subsidies moeten inleveren.

“Het is net voor die kleine culturele organisaties dat het moeilijk wordt om de impact van de besparingen op te vangen,” aldus Segers. Ze denkt daarbij aan organisaties zoals het Cultuurcentrum in Grimbergen, het Sportimonium in Zemst, het FeliXartmuseum in Drogenbos en nog vele andere. Tegen 1 januari moeten al die kleinere organisaties uit Vlaams-Brabant in het totaal 347.188 euro van hun subsidie inleveren, blijkt uit de cijfers van het kabinet Jambon. “Het is een slag in het gezicht van de honderdduizenden Vlamingen die zich als vrijwilliger inzetten voor hun lokale toneelkring, de harmonie of één van de vele sociaal-culturele instellingen,” vindt Segers.