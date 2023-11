Bestuurder (31) belandt met voertuig in kanaal maar kan zichzelf redden

Een bestuurder is zondagmiddag ter hoogte van de Felix Roggemanskaai in Halle met zijn voertuig in het kanaal Brussel-Charleroi beland. De 31-jarige chauffeur, afkomstig uit het Brusselse, kon zichzelf in veiligheid brengen.

Het incident deed zich zondag iets na 17 uur voor. Een bestuurder reed er met zijn Audi RS6 op de Felix Roggemanskaai pardoes in het kanaal ter hoogte van drankencentrale Dekoninck. De hulpdiensten – politie, brandweer, ziekenwagen en MUG – werden meteen opgeroepen. Zij waren vliegensvlug ter plekke aangezien de brandweerkazerne vlakbij gelegen is.

Maar de 31-jarige bestuurder, die alleen in het voertuig zat, had zichzelf al in veiligheid kunnen brengen. “Hij is uit de auto geraakt, is vervolgens op het dak geklommen en ook op het droge geraakt met de hulp van wat omstaanders”, zegt brandweerofficier Pieter-Jan Collier.

“De man was zo goed als ongedeerd maar wel onderkoeld”, vervolgt commissaris Alex Geboers van de politiezone Zennevallei. “Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis ter controle. “Het slachtoffer werd nog niet verhoord, maar verklaarde spontaan dat hij was beginnen slippen en vervolgens de controle over het stuur is verloren. Hij heeft ook een paaltje geraakt alvorens in het kanaal te belanden. De man heeft alleszins safe geblazen."



Veiligheidssystemen

Volgens brandweerofficier Collier is de goede afloop mede te danken aan de veiligheidssystemen van de wagen die perfect gewerkt hebben. “De airbags zijn afgegaan en de ramen zijn meteen automatisch opengegaan. Ons duikersteam heeft meteen een controle uitgevoerd om zeker te zijn dat er zich niemand anders meer in het voertuig bevond en het nodige gedaan ter voorbereiding van de takeling. De wagen werd intussen al uit het water gehaald.”

De omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk en worden door de politie onderzocht. De locatie staat niet speciaal gekend als gevaarlijk.