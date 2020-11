Betaalautomaat voor verlichting skatepark Schaselberg

In Londerzeel is skatepark Schaselberg voortaan ook in de winter toegankelijk tot 22 uur ’s avonds. De gemeente plaatste een betaalautomaat zodat skaters mits het inwerpen van 50 cent het licht een half uur kunnen laten branden.

De Londerzeelse skaters vroegen zelf om autonoom te kunnen voorzien in de verlichting van het skatepark, zodat ze langer dan de huidige openingsuren zouden kunnen skaten. In de herfst- en wintermaanden was het park totnogtoe slechts open tot 18 uur. Nu kunnen ze de verlichting zelf aanzetten door 50 cent te betalen per half uur. Als het half uur bijna voorbij is, knippert het licht drie keer en is er voldoende tijd om bij te betalen. Om 22 uur wordt het park gesloten.

Het Buitensportcentrum Schaselberg blijft dus open. Bezoekers worden gesensibiliseerd om enkel te komen skaten en niet te blijven rondhangen. Ook wordt er aangemaand zich aan het samenscholingsverbod voor groepen groter dan vier personen te houden, een mondmasker te dragen en de hygiëneregels na te leven.