Bever mag beginnen aan bouw feestzaal

De gemeentediensten van Bever hebben groen licht gekregen om de feestzaal te bouwen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De zaal moet achter het gemeentehuis komen, maar de bouw ervan sleept al enkele jaren aan. Ook nu is het nog bang afwachten, want een buurtbewoner die eerder al beroep aantekende tegen de komst van de zaal, kan nog in beroep gaan.