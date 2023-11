Bever ondertekent charter om heksenverleden levendig te houden

In de 16de eeuw werden Tineke Derval en Marie Catier van hekserij beticht in Bever. Ze werden daarvoor veroordeeld tot de brandstapel. Folklorevereniging de Makrallen vereeuwigde Tineke Derval intussen in een reuzin, terwijl op de Plaats in Bever een standbeeld van Marie Catier prijkt.

Elf Vlaamse gemeenten engageren zich nu om de herinnering aan die vreselijke vervolgingen levendig te houden en geweld op vrouwen tegen te gaan. In Laarne ondertekenden ze daar vorige week een charter voor. Er werden ook bloemen neergelegd voor de slachtoffers.