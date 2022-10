Bewaking rond geviseerde woning in Zaventem

In Zaventem houdt de politie verscherpte controle in de straat waar de voorbije zomer een brandbom werd gegooid naar een woning. In de woning woont een agent van de Brusselse politie. In de zaak zou de voorbije dagen ook een verdachte zijn opgepakt.

Eind juli deden zich 2 ontploffingen voor aan een woning in het Veldeke, in het centrum van Zaventem. Een aantal auto's en de woning werden daarbij beschadigd. De bewoner en buurtbewoners slaagden erin om zelf de brand te blussen vooraleer de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Onderzoek bracht nu aan het licht dat de eigenaar van het huis bewust geviseerd werd. De man werkt bij de Brusselse politie en de aanval op de woning zou een gevolg zijn van een politieactie waaraan hij de voorbije zomer deelnam. Feit is dat het in de betrokken wijk in Zaventem de jongste dagen weer erg onrustig is en dat de politie er een extra oogje in het zeil houdt. Het parket wil voorlopig geen commentaar kwijt over de zaak.