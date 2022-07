In Thermae Boetfort in Melsbroek zijn deze middag 14 bezoekers onwel geworden nadat er zwavelzuur ontsnapt was. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Vier personen werden naar het ziekenhuis gebracht, maar er zou geen sprake zijn van zwaargewonden.

Bezoekers onwel nadat zwavelzuur ontsnapt in wellness in Melsbroek

Het medische interventieplan werd afgekondigd, waardoor meerdere ambulances en MUG-teams ter plaatse kwamen. De slachtoffers zijn buiten op het grasperk verzameld. Sommige krijgen extra zuurstof toegediend, vier van hen worden naar het ziekenhuis afgevoerd. "Er is wel geen sprake van zwaargewonden. De toestand is onder controle en er is ook geen gevaar voor de buurt", zegt burgemeester Kurt Ryon, die ook ter plaatse is.

Volgens de eigenaar van Thermae Boetfort ligt een menselijke fout aan de oorzaak van het lek. Er zou zwavelzuur op de grond terechtgekomen zijn, mogelijk nadat iemand de kraan heeft vergeten toe te draaien. Het sterke en gevaarlijke zuur wordt gebruiikt om de pH-waarde van het zwembad op peil te houden.