Bijbelpodcast vanuit Kampenhout steeds meer in trek: "We bereiken mensen die niet naar de kerk gaan"

In een studio in de Oude Pastorie in Nederokkerzeel nemen Chantal en Dirk elke weekdag een filmpje op en plaatsen dat in drie Facebook-groepen. “Het gaat telkens om een kort stukje uit de bijbel”, vertelt Chantal Lemmens, pastoraal coördinator van Kampenhout. “Het mag niet te lang zijn, want de aandacht van de mensen verzwakt heel snel. Dan heel kort een duiding erbij, en dan een korte vraag. Met deze podcast bereiken we een heleboel mensen die normaal niet naar de kerk toe gaan, of wel naar de kerk gaan maar weleens een keertje overslaan.”